O central do FC Porto teve um teste positivo para o coronavírus e encontra-se em isolamento, pelo que falhará não só o derradeiro apronto da equipa das 'quinas', como o encontro com os turcos, agendado para quinta-feira, no Estádio do Dragão.

De resto, Pepe foi o único ausente no treino de terça-feira, ainda na Cidade do Futebol, no qual Fernando Santos contou com 25 dos 26 convocados, entre os quais os estreantes Tiago Djaló e Vítor Ferreira, além do guarda-redes José Sá, que rendeu o lesionado Anthony Lopes na convocatória.

A seleção nacional treina a partir das 11:00, no Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, antes de o selecionador Fernando Santos e um jogador fazerem a antevisão da partida com a Turquia, às 12:30.

Portugal e Turquia jogam na quinta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais do caminho C do 'play-off' de acesso à fase final do Mundial2022, que será dirigido pelo alemão Daniel Siebert.

Quem vencer este duelo recebe, em 29 de março, o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que também se defrontam na quinta-feira, em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os turcos tentam apenas a terceira, após 1954 e 2002.

