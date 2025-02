Em Coimbra, a formação comandada por Ricardo Vasconcelos conquistou o quinto triunfo no Grupo G, batendo a Sérvia, vencedora da 'poule', com os mesmos 11 pontos da seleção lusa, que hoje já vencia ao intervalo, por 28-27.

A inédita presença portuguesa vai ocorrer na 40.ª edição do Eurobasket feminino, que vai ser disputado entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, entre as quais as anfitriãs República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.

