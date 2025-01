Depois de ter assegurado a presença no França2007, no Uruguai, e no França2023, no Dubai, através de encontros de repescagem, a seleção portuguesa pode, desta vez, 'carimbar o passaporte' para o Austrália2027 em Lisboa.

Para isso, 'basta' vencer os primeiros dois encontros do Rugby Europe Championship 2025 (REC25), frente à Bélgica, no sábado, e contra a Alemanha, em 09 de fevereiro, ambos no Estádio do Restelo.

É que, com o alargamento do Campeonato do Mundo para 24 seleções a partir da próxima edição, a Europa passou a qualificar diretamente quatro equipas (mais uma para a repescagem), vagas que serão atribuídas aos dois primeiros classificados de cada grupo no REC25.

Os 'lobos' disputam o Grupo B, com Roménia, Bélgica e Alemanha, e têm, teoricamente, a 'passadeira' estendida para viajar até à Austrália em 2027.

É que, além de se ter sagrado vice-campeão europeu nas últimas duas edições do torneio, Portugal é 16.º classificado do 'ranking' mundial da World Rugby e, por isso, amplamente favorito contra belgas (28.º) e alemães (31.º), tendo como duelo mais complicado a visita aos romenos (20.º).

O objetivo passa, portanto, por vencer os dois primeiros encontros e assegurar, desde logo, a qualificação, evitando um inconveniente tudo ou nada com a Roménia, em 15 de fevereiro.

A seleção portuguesa até foi superior aos 'carvalhos' nos últimos dois encontros (38-20 em 2023 e 49-24 em 2024), mas a seleção agora orientada por David Gérard, treinador de avançados dos 'lobos' no França2023, é sempre um dos rivais mais complicados: Portugal venceu apenas seis das 29 partidas que já disputou com a Roménia.

E convém lembrar que, no ano passado, a Bélgica surpreendeu o mundo ao vencer Portugal por 10-6, despejando um 'balde de água fria' sobre a euforia da primeira vitória de sempre dos portugueses num Mundial, sobre as Fiji, apenas quatro meses antes.

No entanto, se tudo correr como esperado, a seleção portuguesa deve mesmo assegurar um dos dois primeiros lugares do Grupo B e a presença nas meias-finais do Europeu pelo terceiro ano consecutivo.

Nos dois últimos anos, Portugal só foi batido na final, pela Geórgia, seleção que venceu 16 das 22 edições do Europe Championship, incluindo as últimas sete de forma consecutiva.

Os 'lelos' são a verdadeira 'besta negra' dos 'lobos', que só venceram quatro de 29 partidas disputadas e já não levam a melhor sobre a seleção do Leste desde 2005, quando venceram em Lisboa (18-14), em plena campanha de apuramento para o Mundial de 2007.

Pelo seu poderio, os georgianos são novamente os favoritos para erguer o troféu, que este ano será disputado em casa da seleção que tiver o melhor desempenho na fase de grupos, depois de ter sido decidido em finais jogadas em Badajoz (2023) e em Paris (2024).

Também por isso, Portugal deve tentar garantir o primeiro lugar do Grupo A com a melhor pontuação possível, o que deve assegurar, pelo menos, que evita a Geórgia (12.º no 'ranking') nas meias-finais, uma vez que os 'lelos' são largamente favoritos para vencer o Grupo A, contra Espanha (18.º), Países Baixos (24.º) e Suíça (29.º).

A classificação final do REC25 vai também determinar o alinhamento das seleções apuradas no sorteio do Austrália2027.

O REC25 começa na sexta-feira, com o encontro entre Roménia e Alemanha, do grupo de Portugal, em Bucareste.

Mas a seleção portuguesa só entra em campo no sábado, para defrontar a Bélgica, às 19:30, no Estádio do Restelo.

Portugal recebe, depois, a Alemanha, em 09 de fevereiro, às 17:15, e visita a Roménia, em 15 do mesmo mês, às 15:00 (hora de Lisboa). As meias-finais estão previstas para 01 ou 02 de março e a final será jogada em 16 desse mês.

A seleção portuguesa, orientada pelo neozelandês Simon Mannix, vai tentar alcançar o segundo título europeu do seu historial, repetindo o feito de 2004, quando superou toda a concorrência sob o comando de Tomaz Morais.

A Geórgia venceu 16 das 22 edições do Rugby Europe Championship já disputadas, enquanto a Roménia ergueu o troféu em cinco ocasiões e Portugal apenas uma.

SYL // FIG

Lusa/Fim