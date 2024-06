Depois das vitórias frente à República Checa (2-1) e Turquia (3-0), a seleção das 'quinas' tem a sua situação resolvida e sabe que vai defrontar na segunda-feira a Hungria, terceira do Grupo A, ou a Eslovénia, terceira do C, enquanto a estreante Geórgia precisa de ganhar para se qualificar.

Na equipa lusa, são esperadas algumas alterações, mas o selecionador Roberto Martínez já garantiu que Diogo Costa e Cristiano Ronaldo vão manter a titularidade.

Martínez revelou ainda que Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos, que tiveram problemas físicos nos últimos dias, estão aptos, mas não em condições de alinhar os 90 minutos, enquanto Rafael Leão é baixa por castigo.

O Geórgia-Portugal, primeiro jogo oficial entre as duas seleções, está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

No outro encontro do agrupamento, a Turquia, segunda, com três pontos e 3-4 em golos, enfrenta República Checa, terceira, com um ponto, sendo que os turcos podem qualificar-se perdendo por dois golos, se Portugal pontuar, e os checos têm de ganhar.

Antes, a partir das 18:00 locais (17:00), fecha o Grupo E, com a Eslováquia (2-2 em golos) a defrontar a Roménia (3-2) e a Ucrânia (2-4) a medir forças com a Bélgica (2-1), com as quatro equipas a entrarem para a derradeira ronda empatadas com três pontos.

Os romenos, os belgas e os eslovacos qualificam-se se empatarem, enquanto aos ucranianos a igualdade serve se alguma equipa vencer o outro jogo.

A jogar por 'fora', está a Hungria, que - com três pontos e 2-5 em golos, o registo com que fechou o Grupo A, no terceiro lugar - precisa que o terceiro do E ou o terceiro do F façam pior para seguir em frente, que seria para defrontar Portugal. Se os húngaros forem afastados, a equipa lusa defrontará os eslovenos na próxima fase.

