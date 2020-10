Rui Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo, todos titulares em Paris, limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos teve à sua disposição 15 atletas, entre os quais os João Cancelo, João Moutinho, Renato Sanches, Trincão e Diogo Jota, que foram lançados no decorrer do empate 0-0 com os franceses, no domingo.

Nos 15 minutos de treino a que os jornalistas tiveram acesso, através do sinal transmitido pela FPF, os atletas presentes no relvado trabalharam com bola e sem limitações.

Depois do nulo diante da França (0-0), Portugal prepara a receção à Suécia, em jogo da quarta jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, que está agendado para quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade.

Na terça-feira, a equipa das quinas volta a treinar na Cidade do Futebol, a partir das 11:00, sendo que antes, às 10:15, o selecionador nacional, Fernando Santos, e um jogador farão a antevisão do encontro com a Suécia.

Após três jornadas disputadas, Portugal lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com sete pontos, os mesmos da França, enquanto a Croácia soma três e a Suécia continua sem pontuar.

