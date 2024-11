Em Koper, a formação das 'quinas', que na sexta-feira tinha vencido em casa os eslovenos por 82-74, liderava ao intervalo por 49-44.

Portugal caiu, provisoriamente, para o segundo lugar do Grupo A, com seis pontos, contra sete da líder Eslovénia (segunda), num ronda que fecha com a receção de Israel (terceiro, com cinco) à Ucrânia (quarta, com três). Qualificam-se os três primeiros.

