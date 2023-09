Portugal, que participa pela segunda vez num Mundial, conseguiu dar uma imagem melhor em relação à sua estreia, em 2007, também em França, tendo hoje perdido por apenas 20 pontos de diferença, num jogo em que perdia ao intervalo por 14-3.

Com esta vitória, o País de Gales lidera o grupo com 10 pontos, em dois jogos, enquanto Portugal ocupa a última posição, sem pontos, em igualdade com a Geórgia, quarta, ambas as seleções com um encontro disputado.

Portugal volta a entrar em ação no próximo dia 23, frente à Geórgia.

