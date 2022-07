Portugal chegou ao intervalo a vencer por 16-15 e no segundo tempo teve, mais do que uma vez, uma vantagem de quatro golos, mas acabou por ceder nos últimos 10 minutos da partida e permitiu a reação do adversário.

A formação comandada por Carlos Martingo consegue, assim, igualar o melhor desempenho luso num Europeu de sub-20, repetindo a medalha de prata de 2010, enquanto a Espanha conquista o troféu pela terceira vez, depois de 2012 e 2016.

