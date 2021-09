Portugal, a acusar a 'obrigação' de ter que ganhar a um adversário direto, perdeu pelos parciais de 18-25, 23-25, 25-21, 26-24 e 11-15, num jogo em que cometeu erros em momentos cruciais e revelou dificuldades em estabilizar as ações de serviço e ataque.

A jornada prossegue hoje, com a Grécia, ainda à procura da primeira vitória, ao terceiro jogo, a defrontar a anfitriã Polónia, que no sábado deu um passo importante para alcançar a liderança do grupo, ao vencer na 'negra' a Sérvia (3-2).

A campeã europeia Sérvia lidera, de forma provisória, o grupo A, com sete pontos, mais dois do que a bicampeã mundial Polónia, segunda, com menos um jogo. Bélgica e Ucrânia seguem nas seguintes posições, com quatro pontos, e Portugal desceu para quinto, com três.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países -- Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) -- com a participação de 24 seleções.

