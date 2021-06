A Turquia, que ao fim de cinco jogos lidera invicta o grupo C e já garantiu a presença na 'final four' da competição, na qual irá defender o título, encontrou resistência apenas no primeiro parcial e venceu por 30-28, 25-16 e 25-16.

À entrada para a última jornada, a disputar no domingo, a seleção portuguesa segue na última posição do grupo C, com três pontos. A invicta Turquia lidera, com 15, seguida à distância pela República Checa, com sete, e Bielorrússia, com cinco.

A seleção turca, detentora do troféu que conquistou em 2019 (em 2020 a prova não se realizou devido à pandemia de covid-10), garantiu já o apuramento para a 'final four', a decorrer na Bélgica, a 19 e 20 de junho, com a seleção anfitriã e os vencedores dos três grupos.

APS // AMG

Lusa/Fim