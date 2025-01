Começar com uma vitória é condição obrigatória para a seleção lusa, frente ao adversário teoricamente mais acessível do grupo, que surge no Mundial a convite da organização, inserido na preparação para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

Além da seleção norte-americana, Portugal vai ter ainda como opositores o Brasil (sexta-feira) e a coanfitriã Noruega (domingo), pelo que começar a somar pontos é imperativo para passar à fase principal e ter aspirações aos quartos de final.

O grupo de Portugal cruza na ronda seguinte com o Grupo F, da Espanha e Suécia, terceira e quarto do último Mundial, respetivamente, Japão e China, sendo que passam os três primeiros, com os pontos averbados nos jogos entre si.

O jogo realiza-se na remodelada Telenor Arena, em Oslo, rebatizada de Unity Arena, com capacidade limitada a 13.950 espetadores.

