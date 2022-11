Na terça-feira, Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain, foi o único ausente na sessão, tendo apenas feito trabalho de recuperação no ginásio, devido a dores musculares, mas hoje já se juntou ao grupo no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha.

Assim, o selecionador luso, Fernando Santos, durante o que foi possível visualizar nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, teve à disposição todos os 26 convocados, divididos em dois grupos, para a realização dos habituais exercícios com bola.

Os três guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá efetuaram trabalho específico à margem.

De resto, o capitão da equipa das 'quinas' Cristiano Ronaldo realizou o primeiro treino enquanto jogador sem clube, depois de na terça-feira ter deixado o Manchester United "com efeitos imediatos" e por acordo mútuo, na sequência de uma entrevista em que o avançado arrasou os 'red devils' e o treinador Erik ten Hag.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.

A equipa das 'quinas' defrontará, depois, o Uruguai, em 28 de novembro (22:00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18:00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

