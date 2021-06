Tendo em conta que o campeão europeu apenas poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres até ao final do torneio, foi "decidido que a base da equipa será transferida para a Cidade do Futebol a partir do dia 28", deixando o Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, que acolherá a equipa das 'quinas' até à véspera do desafio com os belgas.

A mesma fonte da Federação Portuguesa de Futebol explicou que "se o caminho implicasse jogar em Budapeste, Hungria, e Baku, no Azerbaijão, a seleção iria manter-se na capital húngara, mas face ao calendário definido foi ativada a opção de trabalhar na Cidade do Futebol".

A equipa treinada por Fernando Santos viaja para o sul de Espanha no sábado de manhã, sendo que o "treino e conferência oficial estão agendados para a parte da tarde, com hora e local ainda por confirmar".

Na quarta-feira, Portugal empatou com a França (2-2), no encontro da derradeira ronda do Grupo F, graças aos tentos de Cristiano Ronaldo, aos 31 e 60 minutos, ambos de grande penalidade, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos 'oitavos' (no domingo, em Sevilha), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.

