A equipa das 'quinas' tinha regressado ao sexto posto em abril, depois de ter 'caído' para sétimo em novembro do ano passado.

Agora, ainda sem contar com os jogos do Euro2024, mas incluindo os três particulares disputados imediatamente antes -- vitórias frente à Finlândia (4-2) e República da Irlanda (3-0) e derrota diante da Croácia (1-2) --, Portugal manteve-se à 'porta' do top 5.

O ranking mundial continua a ser liderado pela Argentina, que se mantém no topo desde abril de 2023, ou seja, na primeira atualização após a conquista do Mundial2022, logo seguida pela a França, vice-campeã, que continua no segundo posto, à frente da Bélgica, terceira.

As únicas alterações entre os 10 primeiros lugares ocorreram com a subida do Brasil ao quarto posto, por troca com a Inglaterra, agora quinta, e com ascensão da Croácia ao nono lugar, em detrimento da Itália, 10.ª.

Entre os adversários da formação comandada por Roberto Martínez, a República Checa, que Portugal bateu por 2-1 na primeira jornada do Grupo F, em Leipzig, é a mais bem colocada, ocupando o 34.º lugar após subir duas posições.

Pelo contrário, a Turquia, adversário da seleção lusa, no sábado, em Dortmund, desceu dois lugares para o 42.º posto, enquanto a Geórgia 'conquistou' uma posição, ascendendo ao 74.º.

Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, desceram dois lugares, para 69.º, e o Togo, de Paulo Duarte, é agora 120.º, após ter descido sete posições, ao passo que Angola, de Pedro Gonçalves, subiu para 92.º, a Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, ascendeu ao 115.º, e o Kuwait, orientado por Rui Bento, subiu a 137.º.

- Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.860,14 pontos. 2. (2) França, 1.837.74. 3. (3) Bélgica, 1.797,98. 4. (5) Brasil, 1.791,85. 5. (4) Inglaterra, 1.787,88. 6. (6) PORTUGAL, 1.747,04. 7. (6) Países Baixos, 1.746,04. 8. (8) Espanha, 1.729,92. 9. (10) Croácia, 1.728,3. 10. (9) Itália, 1.724,37. (...) 65. (65) Cabo Verde, 1.380,53. 92. (94) Angola, 1.248,94. 103. (110) Moçambique, 1.205,82. 115. (116) Guiné-Bissau, 1.168,49. 186. (186) Macau, 896,62. 192. (188) São Tomé e Príncipe, 878,09. 196. (198) Timor-Leste, 843,4.

JP // SB

Lusa/Fim