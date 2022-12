Em comunicado após o Conselho Mundial, que decorre em Bolonha, Itália, a FIA confirmou a prova portuguesa, a realizar em 26 e 27 de agosto.

A ronda lusa será a quinta de oito provas anunciadas.

Na mesma reunião, o Conselho Mundial da FIA atualizou o formato da competição, com quatro mangas com cinco carros cada e meias-finais com seis participantes.

Calendário do Mundial de Ralicrosse

17-18 de junho: Noruega (Hell)

1-2 de julho: Suécia (Höljes)

22-23 de julho: Reino Unido (Lydden Hill)

5-6 de agosto: Bélgica (Mettet)

26-27 de agosto: Portugal (Montalegre)

9-10 de setembro: Alemanha (Estering)

21-22 de outubro: África do Sul (Cidade do Cabo)

25-26 de novembro: Ásia (a ser anunciado)

