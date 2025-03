No Multiusos de Paredes, a equipa das 'quinas', bicampeã europeia em título, já ganhava ao intervalo por dois golos de vantagem, com tentos de Diogo Santos (oito minutos) e Pedro Santos (20), ampliando a vantagem por Pany Varela (21), Afonso Jesus (25) e com novo golo de Diogo Santos (40).

A uma jornada do fim da Ronda Principal, a equipa das 'quinas' tem 15 pontos, com cinco vitórias em outros tantos jogos, e já tinha o apuramento assegurado com a primeira posição do grupo, a única que garante acesso direto ao Campeonato da Europa.

Portugal defronta os Países Baixos na quarta-feira, em Amesterdão, no encerramento desta fase de qualificação. A fase final do Campeonato da Europa realiza-se na Letónia e na Lituânia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026.

AJO // AJO

Lusa/fim