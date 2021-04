A equipa treinada por Rui Jorge, primeira classificada do Grupo D, com nove pontos, resultantes de um 'pleno' de vitórias, sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), vai enfrentar a Itália, segunda do Grupo B, com cinco pontos, dois abaixo da Espanha.

As restantes três partidas dos quartos de final também estão aprazadas para 31 de maio, com o Dinamarca-Alemanha a ser disputado mesma hora, em Székesfehérvár, na Hungria, enquanto o Espanha-Croácia, na cidade eslovena de Maribor, e Países-Baixos-França, em Budapeste, começam às 18:00 (17:00 em Lisboa).

Em caso de vitória, Portugal vai medir forças com espanhóis ou croatas em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, estando a final prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a equipa das 'quinas' procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem sido disputado na Hungria e Eslovénia num formato inédito, com os 24 jogos da primeira fase realizados entre 24 e 31 de março.

