A menos de um mês dos jogos para o Grupo A de apuramento para o primeiro Mundial sob a égide da FIFA, a seleção feminina inicia a preparação na terça-feira, na Arena Portugal FPF, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde vai treinar até 11 de março.

Nesse dia, já sem uma das guarda-redes, que sairá da convocatória, a equipa viaja para Espanha, onde terá dois jogos particulares com a congénere espanhola, em 13 e 15 de março.

No apuramento, a seleção das 'quinas' integra o agrupamento A, com jogos em Montesilvano, em Itália, diante da Suécia (19 março), Hungria (20) e das anfitriãs transalpinas (22), com os dois primeiros a garantirem a presença no Mundial, a disputar nas Filipinas.

Do Grupo B de qualificação, fazem parte Espanha, Polónia, França e Finlândia, do qual saem também mais duas equipas europeias para o Campeonato do Mundo.

Lista de 15 convocadas:

- Guarda-redes: Alexandra Melo (Benfica), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Maria Odete (Nun'Álvares).

- Fixo: Inês Matos (Benfica).

- Fixo/Ala: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Ana Sofia Gonçalves 'Fifó' (Benfica) e Kika (Leões Porto Salvo).

- Ala: Carolina Rocha (Novasemente), Carolina Pedreira (Burela FS/Esp), Helena Nunes 'Leninha' (At.Navalcarnero/Esp), Kaká (Nun'Álvares) e Raquel Santos (Benfica).

- Pivot: Janice Silva (Benfica), Lídia Moreira (Nun'Álvares) e Maria Pereira (Benfica).

RPM // AJO

Lusa/Fim