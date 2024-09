O médio dos ingleses do Manchester United sofreu um ligeiro atraso na ligação aérea e falhou o primeiro apronto da equipa das 'quinas', que contou com a presença de Diogo Fernandes, guarda-redes da seleção sub-20 que acompanhou Diogo Costa e José Sá em habituais exercícios junto da baliza, com Rui Silva a juntar-se aos restantes futebolistas.

Divididos em dois grupos, estando um nas bicicletas estáticas e o outro nos tapetes de alongamento, trocando posteriormente, ficaram um total de 22 jogadores, após terem alinhado, durante o fim de semana, em diversos encontros ao serviço dos seus clubes.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe na quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

A seleção nacional está inserida no grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

DYRP/LG // AJO

Lusa/Fim