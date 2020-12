Fruto das várias restrições que têm sido apresentadas de forma a minimizar a pandemia que vivemos e em virtude da falta de um Município disponível para receber o Enduro das Regiões – agendado para o dia27 de dezembro, o organizador acabou por anular a derradeira competição do BORILLI PHES CFL 2020.

Com uma dezena de etapas calendarizadas para esta temporada, apenas foram realizadas as três primeiras – Sobreira, Gondomar e Valongo. Dadas as circunstâncias e mediante o precoce desfecho, o Portugal Hard Enduro Series´20 finaliza assim com três resultados pontuáveis.

Paulo Moreira comentou:“Obviamente que este não era o desfecho que pretendíamos, mas acima de tudo temos que cumprir, para que as coisas possam rapidamente voltar à normalidade. Tínhamos um calendário de luxo, tivemos uma enorme competição, no entanto só nos resta agradecer a todos os pilotos, equipas, municípios e em especial aos nossos parceiros que acreditaram neste campeonato. Regressaremos no próximo ano com muitas novidades”.

BORILLI PHES CFL 2020 – Classificação:

Classe PRO – Luís “Super” Silva

Classe EXPERT – Tiago Oliveira

Classe 2T – Pedro Moreira

Classe 4T – Sérgio Silva

Classe VETERANOS – José Ferreira

—

(Texto: Evo-Press)

(Foto: PM-Images.net)