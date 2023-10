No Estádio Bilino Polje, Cristiano Ronaldo (05, de grande penalidade, e 20 minutos), Bruno Fernandes (25), João Cancelo (32) e João Félix (41) marcaram os golos da equipa das 'quinas', que, assim, está próxima de garantir o primeiro posto do grupo.

Portugal lidera o Grupo J, com 21 pontos, e, com três jogos por concluir na fase de qualificação, já assegurou a presença no Campeonato da Europa de 2024, enquanto a Bósnia-Herzegovina é quarta colocada da 'poule', com nove.

