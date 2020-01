Portugal fecha pré-olímpico de andebol com a anfitriã França A seleção portuguesa de andebol masculino vai encerrar o torneio de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 com a França, anfitriã do grupo, depois de jogar frente a Tunísia e Croácia. desporto Lusa desporto/portugal-fecha-pre-olimpico-de-andebol-com-a-_5e304dd4ecd62512786ada19





A formação comandada por Paulo Pereira, sexta no Euro2020, vai iniciar a competição, em 17 de abril, em Paris, frente à Tunísia, vice-campeã africana, defrontando, no dia seguinte, a Croácia, vice-campeã europeia, na AccorHotels Arena, em Paris.

Portugal encerra a 'poule', que qualifica as duas primeiras seleções para Tóquio2020, em 19 de abril, diante da anfitriã França, que, depois do desaire no Euro2020, passou a ser comandada por Guillaume Gille, que coadjuvava o selecionador Didier Dinart.

Após 14 anos de ausência, Portugal alcançou, no sábado, a sua melhor classificação de sempre em campeonatos continentais e assegurou presença no torneio pré-olímpico, no qual poderá conseguir um inédito apuramento para os Jogos Olímpicos.

