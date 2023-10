Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social, depois de, na terça-feira, o selecionador Roberto Martínez ter contado com os 24 jogadores que estão no estágio.

A lista inicial era de 26, mas primeiro Raphaël Guerreiro e depois Ricardo Horta foram dispensados dos trabalhos, ambos devido a lesão.

Antes do treino de hoje, às 17:15, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, Portugal tem novo treino agendado, mas já no Estádio do Dragão, no Porto, palco do duelo com os eslovacos.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.

LG/AJC // PFO

Lusa/Fim