Na segunda-feira, o avançado, assim como Bruno Fernandes, João Moutinho e Pepe, foram autorizados a chegar mais tarde à concentração e falharam o primeiro treino do selecionador Fernando Santos, que contou com 22 jogadores, incluindo o estreante Nélson Sequeira, do Sporting de Braga, e os regressados Ruben Semedo, William Carvalho, Daniel Podence e Rafa Silva.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:30, novamente na Cidade do Futebol, em Oeiras, num treino que será fechado, numa medida adotada pela Federação Portuguesa de Futebol durante a pandemia da covid-19, embora imagens dos primeiros 15 minutos serão disponibilizadas pelas plataformas audiovisuais do organismo.

Durante a tarde, às 14:30, Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro com a Espanha em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do particular de quarta-feira.

Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na 'casa' do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações

LG // VR

Lusa/fim