Portugal tem uma sessão agendada no seu 'quartel general' para as 11:00 (10:00 horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, os avançados Gonçalo Ramos e Diogo Jota trabalharam de forma condicionada e à parte do resto do grupo, enquanto o lateral Nuno Mendes nem subiu ao relvado, tendo feito apenas recuperação no ginásio.

Pelas 17:45 (16:45), em Gelsenkirchen, cidade que vai receber o Geórgia-Portugal, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão ao jogo que fecha o Grupo F.

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 21:00 (20:00), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, em que soma seis pontos, depois de ter vencido a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), enquanto a Geórgia tem um ponto, após perder com os turcos (3-1) e empatar com os checos (1-1).

