No relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, a chuva não pareceu perturbar o apronto matinal durante os 15 minutos abertos à comunicação social, no qual os 23 jogadores de campo fizeram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Ao contrário do habitual nos dias anteriores, em que os guarda-redes se deslocaram para o campo contíguo, desta feita ficaram também no relvado principal, junto a uma das balizas, com Diogo Costa, Rui Silva e Ricardo Velho a fazerem trabalho específico.

A equipa das 'quinas' prescindiu do treino de adaptação no recinto do duelo, o Estádio Nacional de Varsóvia, tendo viagem marcada para hoje, às 15:50.

O jogo disputa-se no sábado, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, em Glasgow, também com início às 19:45.

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.

