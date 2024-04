No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Carole Costa (28 minutos), Sliskovic (45+4), na própria baliza, e Diana Silva (62) marcaram os golos de Portugal, que lidera o grupo, com três pontos, mais dois que Irlanda do Norte e Malta, que também hoje empataram 0-0, enquanto as bósnias estão na última posição, sem pontos.

Portugal, que procura a sua terceira presença num Europeu, depois de 2017 e 2022, volta a jogar na terça-feira, na visita a Malta, em jogo da segunda jornada da 'poule', agendado para as 17:30 (hora em Lisboa).

MO // MO

Lusa/Fim