Em Reiquiavique, Cristiano Ronaldo chegou aos 200 jogos pela seleção portuguesa e foi homenageado antes do início da partida.

À entrada para a quarta jornada, a equipa das 'quinas' lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

NFO // NFO

Lusa/Fim