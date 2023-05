Em Balmazújváros, Tidiam Gomis colocou os campeões em título na frente do marcador, aos 10 minutos, mas Nuno Patrício empatou, aos 41, fixando um resultado insuficiente para Portugal, que termina no terceiro posto do grupo, com quatro pontos, em igualdade com os franceses, segundos, que se apuraram face à melhor diferença de golos (5-5 contra 3-6).

A Alemanha, que já tinha garantido o primeiro lugar, venceu por 3-0 a Escócia, última colocada, e terminou a 'poule' com nove pontos.

O Campeonato da Europa de sub-17, que a seleção portuguesa conquistou por duas vezes (2003 e 2016), decorre na Hungria até 02 de junho.

MO // VR

Lusa/fim