Com este resultado, o conjunto das 'quinas', que acabou com 10, por expulso de Pepe, aos 82 minutos, ascende à liderança do agrupamento, com os mesmos 17 pontos da Sérvia, mas com melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8).

Desta forma, Portugal só precisa de empatar no domingo com a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde não terá Pepe, para assegurar o apuramento direto para o Mundial2022, sendo que, perdendo, será relegado para os 'play-offs'.

