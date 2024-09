Portugal em desvantagem frente à Noruega depois de perder em pares na Taça Davis

A Noruega adiantou-se hoje na eliminatória com Portugal, do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, a decorrer em Oslo, depois de Casper Ruud e Viktor Durasovic derrotarem Francisco Cabral e Jaime Faria no encontro de pares.