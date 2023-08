Omar Elkhatib, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo concluíram as quatro voltas à pista do novo Centro Nacional de Atletismo em 03.15,75 minutos, no oitavo lugar da primeira série das eliminatórias, vencida pelos Estados Unidos, com o tempo de 03.10,41.

No conjunto das duas séries, o coletivo luso terminou no 16.º e último posto -- a República Dominicana acabou por não participar.

Além da seleção norte-americana, qualificaram-se diretamente para a final Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Bélgica, Países Baixos, França e República Checa, enquanto Alemanha e Irlanda, que disputou a série de Portugal, foram as duas formações repescadas, com os tempos de 03.13,25 e 03.15,90.

A final da única prova mista dos Campeonatos do Mundo de atletismo vai fechar o programa de hoje, a partir das 21:49 locais (20:49 em Lisboa).

