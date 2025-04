Apesar de ter alcançado a qualificação para as meias-finais da Liga das Nações A, afastando a Dinamarca nos 'quartos', e de os neerlandeses terem sido eliminados pela Espanha, Portugal caiu uma posição na hierarquia da FIFA, em contraponto com os Países Baixos.

A outra alteração no top-10 aconteceu no pódio, com a Espanha a subir ao segundo lugar, relegando a França para o terceiro, à frente de Inglaterra (quarta posicionada) e Brasil (quinto), enquanto Bélgica (oitava), Itália (nona) e Alemanha (10.ª) mantiveram os posicionamentos anteriores.

Cabo Verde continua a ser o melhor representante dos PALOP, permanecendo no 72.º posto, à frente de Angola, liderada pelo treinador português Pedro Gonçalves, que desceu duas posições, para a 87.ª, enquanto Moçambique manteve-se na 96.ª.

O Azerbaijão, orientado pelo ex-selecionador português Fernando Santos, desceu dois lugares no primeiro ranking divulgado pela FIFA em 2025, para o 119.º.

- Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.886,16 pontos. 2. (3) Espanha, 1.854,64. 3. (2) França, 1.852,71. 4. (4) Inglaterra, 1.819,2. 5. (5) Brasil, 1.776,03. 6. (7) Países Baixos, 1.752,44. 7. (6) PORTUGAL, 1.750,08. 8. (8) Bélgica, 1.735,75. 9. (9) Itália, 1.718,31. 10. (10) Alemanha, 1.716,98. (...) 72. (72) Cabo Verde, 1.344,37. 87. (85) Angola, 1.279,55. 96. (96) Moçambique, 1.239,34. 128. (120) Guiné-Bissau, 1.128,27. 193. (193) Macau, 865,29. 194. (189) São Tomé e Príncipe, 865,08. 197. (197) Timor-Leste, 839,53.

