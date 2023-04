No discurso de abertura do encontro que vai reeleger o esloveno Aleksander Ceferin para presidente do organismo que rege o futebol europeu para o quadriénio até 2027, António Costa revelou a candidatura de Portugal a voltar a organizar a final da 'Champions' feminina.

"Numa altura de grande brilhantismo da nossa seleção nacional feminina de futebol - que daqui felicito por, pela primeira vez, se ter qualificado para uma fase final do Mundial - somos novamente candidatos à organização da final da Liga dos Campeões feminina em 2025, uma competição que recebemos no passado, com sucesso", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro assumiu-se otimista na escolha de Portugal, e do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a realização deste encontro, que já foi disputado na capital portuguesa, no Estádio do Restelo, em 2023/14, quando as alemãs do Wolfsburgo venceram as suecas do Tyreso, por 4-3, no encontro decisivo.

"Estamos confiantes que esta será mais uma candidatura com desfecho positivo", rematou António Costa.

O 47.º Congresso da UEFA decorre hoje no Centro de Congressos de Lisboa.

Na terça-feira, também em Lisboa, o Comité Executivo da UEFA atribuiu a organização do Campeonato da Europa feminino de 2025 à Suíça, em detrimento da candidatura conjunta de Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, na terceira e última votação, depois de terem ficado pelo 'caminho' as pretensões de Polónia e França.

JP/AO // SB

Lusa/Fim