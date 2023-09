Depois da derrota por 2-0 diante da França, na passada sexta-feira, a seleção lusa defronta as norueguesas, com quem perderam (2-1) num jogo particular, em julho, de preparação para o Mundial.

"Sabemos do que somos capazes e só queremos que chegue a hora do jogo para mostrar a nossa identidade, essa é a nossa ambição e o que temos vindo a fazer. Confiamos muito nas nossas jogadoras e no seu compromisso", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Francisco Neto, que admitiu alterações no '11' porque as diferentes adversárias dão "problemas diferentes", explicou ainda que para contornar o poderio físico das nórdicas Portugal terá que "procurar ao máximo que não haja duelos no jogo, retirar a bola à Noruega e antecipar todas as situações".

"Este seria o cenário ideal, mas sabemos que não vai acontecer durante os 90 minutos e, quando houver os duelos, teremos que estar preparados para isso, com mais coberturas, mais gente em proximidade, mais antecipações e inteligência na leitura das situações", disse.

A criatividade pode também ser uma das chaves para ganhar vantagem: "entre duas equipas muito equilibradas e mais encaixadas, com menos espaços, queremos que a criatividade surja e damos essa liberdade às jogadoras", disse.

Francisco Neto reforçou que, acima de tudo, quer ver Portugal a "manter a sua identidade", independentemente do maior ou menor conhecimento da Noruega, numa referência à mudança de equipa técnica nas adversárias desde julho.

"A única coisa que controlamos realmente é a nossa forma de jogar, a nossa forma de estar, como encaramos os jogos, temos que manter o nosso ADN", disse.

O treinador referiu que analisou a Noruega e o seu último jogo, com a Áustria (1-1), também na sexta-feira e para a Liga das Nações, já com a nova equipa técnica.

"Sabemos que é uma equipa técnica que já está na estrutura federativa da Noruega há muitos anos, com trabalho nos sub-21, analisámos o historial do treinador e a sua liderança e nota-se nitidamente algumas alterações nas dinâmicas da equipa desde o Mundial para o jogo com a Áustria", disse.

Portugal e Noruega defrontam-se na terça-feira, a partir das 18:15, no Estádio Cidade de Barcelos.

GYS // AJO

Lusa/Fim.