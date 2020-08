Em comunicado, a FPF deu conta dos locais dos próximos quatro jogos em solo português dos campeões europeus, promovendo o regresso ao Estádio José Alvalade em 07 de outubro, com a receção, em jogo particular, da Espanha.

Uma semana depois, a equipa comandada por Fernando Santos volta a jogar no terreno do Sporting, diante da Suécia, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações.

Os encontros de novembro vão ser disputados no vizinho Estádio da Luz, palco de um jogo particular com Andorra, no dia 11, e do embate com a França, campeã do mundo e vice-campeã da Europa, marcado para dia 14.

Portugal começa a defender o título da Liga das Nações, conquistado em 2019, no dia 05 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.

JP (LG) // VR

Lusa/Fim