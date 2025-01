Com duas vitórias em dois jogos, frente a Estados Unidos (30-21) e Brasil (30-26) -- esta última 'arrancada a ferros' na segunda parte --, a seleção lusa está a um triunfo de terminar invicta e passar à fase seguinte com o máximo de pontos (quatro).

Na próxima fase, o grupo dos 'herois do mar' cruza com o F, da Suécia, Espanha, Chile e Japão, pelo que, para a passagem aos quartos de final, ao alcance dos dois primeiros, todos os pontos são preciosos.

Apesar de favorita no Grupo E, devido ao estatuto de anfitriã e ao saldo favorável com as restantes seleções, a Noruega acabou por perder surpreendentemente na estreia, frente ao Brasil (29-26), e o máximo que consegue é levar dois pontos.

Em 2024, nos dois encontros que disputaram, Portugal venceu a Noruega no campeonato da Europa, por 37-32, na Alemanha, mas perdeu por 32-28 no torneio pré-olímpico, que decorreu na Hungria, acabando eliminado do torneio de Paris2024.

A única vez que Portugal e Noruega se defrontaram em fases finais de campeonatos do Mundo aconteceu em 2021, no Egito, no regresso luso à competição após quase duas décadas de ausência, e os escandinavos venceram por 29-28 na 'main round'.

