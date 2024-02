Os brasileiros bateram os mexicanos no derradeiro encontro do Grupo D, por 4-3, após prolongamento, tendo terminado no primeiro posto, com sete pontos, mais um do que a seleção portuguesa, que, horas antes, tinha vencido Omã, por 3-2.

Face ao segundo lugar na 'poule', a equipa comandada por Mário Narciso vai defrontar nos quartos de final a Bielorrússia, que foi primeira colocada do Grupo C, com nove pontos, à frente do Japão, segundo, com seis, e que será adversário dos 'canarinhos' na próxima fase.

Além do Brasil-Japão e do Bielorrússia-Portugal, os quartos de final do Mundial, que estão agendados para quinta-feira, incluem ainda um Irão-Emirados Árabes Unidos e um Itália-Taiti.

As meias finais jogam-se no sábado, enquanto, no domingo, realizam-se a final e o encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Portugal venceu por três vezes o Campeonato do Mundo de futebol praia, em 2001, 2015 e 2019.

