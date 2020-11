Fábio Vieira, com golos aos quatro e 53 minutos, foi uma das figuras do encontro, tendo Gakpo, aos 42, anotado o tento holandês, que permitiu à seleção 'laranja' assegurar o primeiro lugar do grupo.

Países Baixos e Portugal avançam assim para o Euro2021, que será organizado conjuntamente por Hungria e Eslovénia e em duas fases.

Numa primeira fase, os 16 apurados dividem-se em quatro grupos de quatro, em torneio que decorrerá entre 24 e 31 de março de 2021 e que contará já com a presença dos dois países organizadores.

Os vencedores e segundos classificados de cada um dos grupos seguem para a fase final, que decorrerá igualmente na Hungria e na Eslovénia, entre 31 de maio e 06 de junho, no sistema de quartos de final, meias-finais e final.

