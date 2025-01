A formação lusa chegou ao intervalo já com uma vantagem de cinco golos (15-10), tendo a mesma sido ampliada no decorrer da segunda metade, a qual fechou com uma vantagem de nove tentos (30-21).

Além dos EUA, Portugal vai medir forças neste Grupo E com o Brasil, na sexta-feira, e com a coanfitriã Noruega, no domingo, apurando-se para a ronda seguinte os três primeiros de cada grupo.

