A formação comandada por Roberto Martínez tem uma sessão de trabalho agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa) em Marienfeld, 'quartel-general' da formação lusa na Alemanha, que vai ser aberta à comunicação social nos 15 minutos iniciais.

Antes, pelas 17:00 locais (16:00 em Lisboa) um jogador a designar vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O Geórgia-Portugal está agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) de quarta-feira na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

A seleção portuguesa, que nos primeiros dois jogos do Grupo F bateu a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), vai jogar nos 'oitavos' com um dos melhores terceiros classificados, dos agrupamentos A, B ou C, no dia 01 de julho, em Frankfurt.

AJO/LG // PFO

Lusa/Fim