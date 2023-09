Na segunda-feira, no arranque nos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Roberto Martínez contou apenas com 13 dos 24 jogadores convocados, com o capitão Cristiano Ronaldo, o defesa Rúben Dias, o médio Bruno Fernandes e o guarda-redes Diogo Costa a estarem entre o grupo que realizou apenas trabalho de recuperação.

Pedro Neto, a novidade nos convocados do técnico espanhol, também falhou o apronto.

Hoje, Portugal tem novo treino, agendado para as 10:15, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, igualmente na Cidade do Futebol, numa sessão em que é esperado que Martínez tenha à sua disposição os 24 jogadores convocados.

Antes, às 09:30, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 08 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

LG // AJO

Lusa/fim