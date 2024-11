A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, igualmente na Cidade do Futebol, uma jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos para as duas últimas rondas do grupo A1 da Liga das Nações, o selecionador Roberto Martínez contou com o grupo de 25 jogadores convocados (Pedro Gonçalves e Matheus Nunes foram dispensados e apenas Samuel Costa foi chamado), num treino que também teve a participação do avançado Fábio Silva, dos sub-21, e do guarda-redes Francisco Silva, dos sub-20.

O lateral Nuno Tavares está a viver a estreia absoluta em treinos com a seleção principal, enquanto Tiago Djaló foi pela primeira vez chamado por Martínez, que está no cargo desde o início de 2023, depois de ter chegado a trabalhar com Fernando Santos, embora sem qualquer internacionalização.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão (19:45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19:45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos de final.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

