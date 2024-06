A formação comandada por Roberto Martínez tem um treino agendado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), que será aberto à comunicação social nos primeiros 15 minutos, depois de na quarta-feira ter trabalhado à porta fechada, com os mais utilizados frente à República Checa a efetuarem trabalho de recuperação.

Antes, pelas 17:00 locais (16:00 em Lisboa), um jogador a designar vai estar na sala de imprensa do quartel-general da seleção, em Marienfeld, para falar aos jornalistas.

Portugal estreou-se no Euro2024 na terça-feira, com uma vitória frente à República Checa, por 2-1, numa partida em que esteve a perder e apenas chegou ao triunfo já no período de descontos, com um golo de Francisco Conceição, que tinha entrado poucos minutos antes.

A equipa das 'quinas' defronta no sábado a Turquia, em partida agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Dortmund, num duelo entre os lideres do agrupamento, pois a seleção turca bateu a Geórgia na primeira ronda por 3-1.

No fecho da fase de grupos, Portugal vai defrontar a Geórgia, em jogo agendado para o dia 26 de junho, em Gelsenkirchen.

