Depois de um desempenho sem resultados significativos dos 22 judocas lusos na competição individual, que decorreu entre quarta-feira e sábado, Portugal teve hoje uma tarde de glória, com a subida ao pódio.

Na competição coletiva, os judocas começaram por vencer a Alemanha (4-2), com vitórias de Guilherme Silva (+90 kg), Maria Silveira (-57 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Pedro Lima (-90 kg).

Na segunda ronda, a equipa bateu o Cazaquistão, desta vez por 4-1, e com novos triunfos de Maria Silveira, Otari Kvantidze e Pedro Lima, bem como de Taís Pina (-70 kg).

Nas meias-finais, a equipa cedeu diante da França (4-2), somando triunfos apenas por Maria Silveira, que tem demonstrado ser uma das grandes promessas do judo português, e Pedro Lima, e caiu para a luta pelo bronze.

No combate para a atribuição deste terceiro lugar, a medalha chegou 'à custa' do Uzbequistão, com uma vitória por 4-2 e triunfos de Taís Pina, Pedro Lima, Fábia Conceição (+70 kg) e Maria Silveira.

O Japão conquistou a medalha de ouro, sagrando-se campeão mundial júnior de equipas, ao bater na final a França, por 4-0.

