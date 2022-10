Os atuais vice-campeões vão participar pela 11.ª vez na prova continental, procurando ainda o primeiro título neste escalão, depois de terem perdido as finais de 1994, com a Itália, 2015, diante da Suécia, e da última edição, em 2021, perante a Alemanha.

Com uma fase de qualificação absolutamente dominadora, em que apenas cedeu um empate em 10 partidas, terminando no topo do grupo 4, com 41 golos marcados (melhor ataque de todos os grupos de apuramento) e somente três sofridos, a formação comandada por Rui Jorge estará inserida no pote 1 do sorteio, sendo a segunda com melhor coeficiente, atrás da Espanha.

Portugal, Espanha, Alemanha e França são os quatro cabeças de série - portanto não poderão enfrentar-se -- e cada uma destas seleções será distribuída pelos quatro grupos existentes, sendo que, dois deles, já têm uma vaga preenchida, uma vez que as anfitriãs Geórgia e Roménia estão automaticamente alocadas nas 'poules' A e B, respetivamente.

Além dos romenos, o pote 2 integra Países Baixos, Inglaterra e Itália, enquanto, no pote 3, estão Croácia, Suíça, Bélgica e República Checa. O pote 4, o último, é composto pelos georgianos, Ucrânia, Noruega e Israel.

O sorteio está agendado para as 17:00 (hora de Lisboa), em Bucareste.

A fase final do Euro2023 realiza-se entre 21 de junho e 08 de julho do próximo ano, na Geórgia e na Roménia.

A fase de grupos decorrerá entre 21 e 28 de junho, e os dois primeiros classificados de cada agrupamento apurar-se-ão para os quartos de final, a realizar em 01 e 02 de julho. As meias-finais estão marcadas para 05 de julho, enquanto a final será disputada em 08 de julho, em Batumi, na Geórgia.

Na última edição, que se realizou na Hungria e na Eslovénia, em 2021, a Alemanha conquistou o troféu, ao vencer por 1-0 a final diante de Portugal, em cuja equipa pontificavam nomes como Diogo Costa (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Florentino (Benfica), Vitinha (Paris Saint-Germain), Fábio Vieira (Arsenal), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (Benfica) ou Jota (Celtic).

Composição dos potes:

- Pote 1: Espanha, Portugal, Alemanha e França.

- Pote 2: Países Baixos, Inglaterra, Itália e Roménia (anfitriã e já integrada no grupo B)

- Pote 3: Croácia, Suíça, Bélgica e República Checa.

- Pote 4: Ucrânia, Noruega, Israel e Geórgia (anfitriã e já integrada no grupo A)

MO // VR

Lusa/Fim