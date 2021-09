No domingo, Pedro Casinha sagrou-se campeão do mundo júnior em K1 200 metros, enquanto no sábado Beatriz Fernandes tinha conquistado a medalha de prata em C1 500, no mesmo escalão.

Portugal participou hoje em mais sete finais, das quais se destacou o quinto lugar em C2 500 mista, com Martim Azevedo e Beatriz Fernandes, ainda assim a distantes três segundos do pódio.

Um sétimo lugar e três oitavos em finais juniores e dois oitavos em sub-23 completaram os resultados do dia.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, Portugal esteve representado por 45 canoístas, sendo 26 masculinos e 19 femininos.

A competição reuniu cerca de 850 canoístas oriundos de 55 países, num dos maiores desafios logísticos do desporto nacional em tempos de pandemia da covid-19.

