Portugal com três apuramentos olímpicos e duas medalhas nas classes adaptadas nos Mundiais de Vela

A Federação Portuguesa de Vela cumpriu nos Mundiais que hoje terminaram em Haia boa parte das suas aspirações olímpicas, classificando as classes 470, ILCA 7 e ILCA 6, e mantendo fundamentadas esperanças no kite, mas também no 49er.