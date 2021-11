Como era expectável, o selecionador Fernando Santos optou por proteger João Cancelo e Rúben Dias de um possível cartão amarelo que os afastasse da partida de domingo, com a Sérvia, o mesmo sucedendo com o avançado Diogo Jota, que vai começa o encontro no banco de suplentes.

Dos habituais titulares, Palhinha é mesmo o único jogador em risco que entra no 'onze' inicial, no qual Fernando Santos apresenta cinco alterações relativamente ao último jogo da fase de apuramento, com o Luxemburgo, no mês passado.

Além de Cancelo e Rúben Dias, também João Moutinho, Nuno Mendes, castigado, e Bernardo Silva, que ficou em Portugal a recuperar de problemas físicos, saem das escolhas iniciais.

A seleção nacional vai apresentar-se em Dublin com Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por Nélson Semedo, Pepe, Danilo e Diogo Dalot. No meio-campo, Palhinha estará acompanhado por Matheus Nunes e Bruno Fernandes, enquanto o ataque ficará entregue a Gonçalo Guedes, André Silva e o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

Já os irlandeses, vão entrar no seu reduto com Gavin Bazunu, Matt Doherty, Seamus Coleman, Shane Duffy, John Egan, Enda Stevens, Josh Cullen, Jeff Hendrick, Chiedozie Ogbene, Callum Robinson e Jamie McGrath.

O encontro tem início às 19:45, no Estádio Aviva, em Dublin, e será dirigido pelo espanhol Jesus Gil Manzano.

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo) do que a líder Sérvia (17), sendo estas as únicas seleções ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das 'quinas' só precisará de pontuar face à Sérvia, no domingo, para se qualificar diretamente, enquanto uma derrota com os irlandeses fará com que a seleção lusa seja obrigada a bater os sérvios na derradeira partida.

