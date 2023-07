Entre os nadadores portugueses que vão competir em Inglaterra, estão os paralímpicos Diogo Cancela, Marco Meneses e Susana Veiga, que em junho do ano passado conseguiram medalhas nos Mundiais, que foram disputados no Funchal.

Aos três medalhados na Madeira, com dois bronzes e uma prata, juntam-se em masculinos Daniel Videira, Ivo Rocha, João Campos e Tomás Cordeiro, e em femininos Ana Castro.

Rui Sardinha, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, assume como principal objetivo a melhoria das marcas pessoais, mas reconhece a possibilidade de conseguir medalhas.

"O primeiro objetivo é melhorarem as marcas pessoais. Esta é a prova principal da época", disse Rui Sardinha à agência Lusa, acrescentando: "Sabemos as posições deles nos rankings e sabemos que há perspetivas fortes de haver medalhas".

O vice-presidente da FPN lembrou que Diogo Cancela lidera o ranking mundial dos 200 metros estilos S8, e Marco Meneses é terceiro da classificação mundial dos 100 costas S11.

José Pavoeiro, vogal do Comité Paralímpico de Portugal, que acompanha a missão, também assumiu que "há atletas que podem chegar às medalhas" e garantiu que os atletas, que antes da partida para Manchester realizaram um estágio de quatro dias em Rio Maior "estão motivados e preparados".

A competição, que pela terceira vez se realiza em Inglaterra, depois de Glasgow29015 e Londres2019, vai juntar no Centro Aquático de Manchester cerca de 600 nadadores, de 70 países.

Os dois primeiros lugares em cada uma das provas permitem a abertura de quota para o país para os Jogos Paralímpicos Paris2024, sendo que cada nadador só pode abrir uma quota, independentemente do numero de provas que vença ou termine na segunda posição

Os tempos obtidos permitem aos atletas a progressão nos rankings, que são a segunda forma de conseguir abrir quota para Paris, e que fecham em 30 de janeiro do próximo ano.

A natação integra o programa paralímpico desde Roma1960 e é praticada por atletas femininos e masculinos com deficiências visuais e motoras

Os nadadores com deficiências locomotoras são agrupados nos diversos estilos (livres, costas, bruços, mariposa e estilos) de acordo com as suas capacidades funcionais através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.

O número da classe é antecedido pela letra S (Swimming), podendo em alguns casos ser utilizadas letras relativas aos estilos das provas SM (Swimming Medley) e Swimming Breaststroke (SB).

As classes S1 a S10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as entre 11 e 13 nadadores com deficiência visual, e a classe S14 é exclusiva para atletas com deficiência intelectual.

- Seleção portuguesa e provas em que vão participar:

Masculinos:

Daniel Videira (S6) - 50 livres e 100 costas.

Diogo Cancela (S8) -- 50 livres, 400 livres, 100 mariposa e 200 estilos.

Ivo Rocha (S5) - 200 livres, 100 bruços e 200 estilos.

João Campos (SB7) -- 100 bruços.

Marco Meneses (S11) - 50 livres, 100 livres, 400 livres e 100 costas.

Tomás Cordeiro (S10) - 400 livres, 100 bruços, 100 costas e 200 estilos.

Femininos:

Ana Castro (S8) - 400 livres e 100 mariposa

Susana Veiga (S9) - 50 livres, 100 livres e 400 livres .

